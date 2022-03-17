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Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов

Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов Посольство Афганистана в Вашингтоне и афганские консульства в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе закрылись в связи с нехваткой средств.
Другие страны
17 марта 2022 г. 11:48
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов

Посольство Афганистана в Вашингтоне и афганские консульства в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе закрылись в связи с нехваткой средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило афганское агентство Pajhwok со ссылкой на заявление посольства Афганистана в США.

"Афганские дипмиссии сталкиваются с растущими проблемами в повседневной деятельности и острыми финансовыми затруднениями из-за заморозки администрацией США их банковских счетов", - сказано в заявлении посольства Афганистана.

Диппредставительство отметило, что обратилось за содействием в Госдепартамент США и предложило передать администрации США ответственность за сохранность посольства и других дипмиссий в соответствии с Венской конвенцией.

Согласно заявлению, прекращение дипломатической деятельности и передача ответственности за сохранность имущества Госдепартаменту США вступили в силу с 16 марта.

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Версия на английском языке Cash-strapped Afghan diplomatic missions in US shut down

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