Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов

Посольство Афганистана в Вашингтоне и афганские консульства в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе закрылись в связи с нехваткой средств.

Посольство Афганистана в Вашингтоне и афганские консульства в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе закрылись в связи с нехваткой средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило афганское агентство Pajhwok со ссылкой на заявление посольства Афганистана в США.

"Афганские дипмиссии сталкиваются с растущими проблемами в повседневной деятельности и острыми финансовыми затруднениями из-за заморозки администрацией США их банковских счетов", - сказано в заявлении посольства Афганистана.

Диппредставительство отметило, что обратилось за содействием в Госдепартамент США и предложило передать администрации США ответственность за сохранность посольства и других дипмиссий в соответствии с Венской конвенцией.

Согласно заявлению, прекращение дипломатической деятельности и передача ответственности за сохранность имущества Госдепартаменту США вступили в силу с 16 марта.