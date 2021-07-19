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Посольства стран Запада призвали "Талибан" прекратить военные действия

Посольства стран Запада призвали "Талибан" прекратить военные действия Посольства США и ряда других западных стран в Кабуле призвали движение "Талибан" немедленно прекратить наступление своих боевых отрядов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник афганский телеканал Ariana News.
Другие страны
19 июля 2021 г. 11:19
Посольства стран Запада призвали Талибан прекратить военные действия

Посольства США и ряда других западных стран в Кабуле призвали движение "Талибан" немедленно прекратить наступление своих боевых отрядов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня афганский телеканал Ariana News.

"Дипломатические миссии Австралии, Великобритании, Германии, Дании, ЕС, Испании, Италии, Канады, офиса высокого представителя НАТО, Нидерландов, Республики Корея, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Японии, аккредитованные в Исламской Республике Афганистан, призывают к незамедлительному прекращению наступления боевиков "Талибан", которое сводит на нет усилия по достижению политического решения конфликта, приносит страдания и делает беженцами мирных жителей, - приводит телеканал заявление дипломатов. - Мы осуждаем продолжающееся преднамеренное убийство людей в Афганистане, разрушение жизненно важной инфраструктуры, а также угрозы, заявления и другие шаги, направленные против достижений афганцев за последние 20 лет, которые мы решительно поддерживали".

Накануне в Дохе (Катар) завершилась двухдневная встреча делегации высокого уровня из Афганистана и представителей талибов. По итогам стороны приняли краткое заявление о намерении продолжить мирные переговоры на высоком уровне. Глава официальной делегации Абдулла Абдулла, который также возглавляет Высший совет по национальному примирению, заверил участников встречи в приверженности правительства Афганистана мирному решению конфликта.

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Версия на английском языке Embassies of western countries call on Taliban to stop hostilities

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