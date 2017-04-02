Посол: Запад не в состоянии оторвать Белоруссию от России

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Российский посол в Минске Александр Суриков заявил, что у Запада не получается «оторвать» Белоруссию от России.

Как передает Report, об этом заявил посол в интервью Sputnik Беларусь, говоря об активизации отношений Минска с ЕС.

«Всё, что касается действий Запада на украинском фланге, на белорусском, — это всё действия антироссийские. И мы понимаем, что следующие усилия будут направлены на Белоруссию, и они уже направлены. Вы видите, как сюда зачастили делегации различные. Мы к этому присматриваемся, но понимаем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии оторвать Белоруссию от России», — заявил он.

По его словам, Белоруссия не готова «броситься в объятия Запада».