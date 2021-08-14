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Билал Хаи: Верим, что стороны в Афганистане смогут найти взаимовыгодное решение

Билал Хаи: Верим, что стороны в Афганистане смогут найти взаимовыгодное решение "Пакистан всегда поддерживал политическое решение затянувшегося конфликта в Афганистане".
Другие страны
14 августа 2021 г. 12:25
Билал Хаи: Верим, что стороны в Афганистане смогут найти взаимовыгодное решение

"Пакистан всегда поддерживал политическое решение затянувшегося конфликта в Афганистане".

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, на мероприятии, посвященном 74-й годовщине провозглашения независимости Пакистана.

Он отметил, что Пакистан является той приграничной страной, которая наиболее пострадала от происходящих действий в Афганистане.

Билал Хаи также сказал, что хотя Пакистан временно закрыл границу с Афганистаном, теперь граница открыта: "Наша главная цель - предотвратить неконтролируемую незаконную миграцию и перемещение через границу. Пакистан по-прежнему привержен миру, процветанию и стабильности в Афганистане. Пакистан в прошлом принимал беженцев из Афганистана. Конечно, если будет необходимость, то мы сделаем все возможное, чтобы помочь афганским беженцам. Однако мы верим, что стороны в Афганистане смогут найти взаимовыгодное решение. Потому что мир в Афганистане означает мир как в Центральной, так и в Южной Азии".

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Версия на английском языке Pakistan hopes parties in Afghanistan will find mutually beneficial solution

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