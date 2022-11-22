Посол Венгрии вызван в МИД Украины

Посол Венгрии вызван в министерство иностранных дел Украины.

Посол Венгрии вызван в министерство иностранных дел Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом спикер МИД Олег Николенко написал в Facebook.

"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет доказана неприемлемость поступка Виктора Орбана", - заявил Николенко.

Также МИД Украины ожидает официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность страны, добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был замечен на матче сборных Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии". Согласно этой карте, регионы современной Сербии и Украины также входят в состав Венгрии.