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Посол Венгрии вызван в МИД Украины

Посол Венгрии вызван в МИД Украины Посол Венгрии вызван в министерство иностранных дел Украины.
Другие страны
22 ноября 2022 г. 14:22
Посол Венгрии вызван в МИД Украины

Посол Венгрии вызван в министерство иностранных дел Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом спикер МИД Олег Николенко написал в Facebook.

"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет доказана неприемлемость поступка Виктора Орбана", - заявил Николенко.

Также МИД Украины ожидает официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность страны, добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был замечен на матче сборных Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии". Согласно этой карте, регионы современной Сербии и Украины также входят в состав Венгрии.

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Версия на английском языке Ukraine to protest over Orban scarf showing Hungary including part of Ukraine
Версия на азербайджанском языке Macarıstan səfiri Ukrayna XİN-ə çağırılıb

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