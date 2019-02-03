Посол Венесуэлы в Ираке признал Гуаидо главой страны

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес сделал в субботу заявление, в котором признал Хуана Гуаидо главой страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал портал Nacional.

"Наше единственное место – на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи. Инженер Хуан Гуаидо имеет конституционное право и обязанность принять на себя обязанности президента республики. Господин Гуаидо, вы – на верной стороне истории, народа и конституции… Мадуро и его клан узурпаторов перешли черту дозволенного", – заявил Рамирес.