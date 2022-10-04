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Посол: Великобритания оказывает всестороннюю и действенную помощь Украине

Посол: Великобритания оказывает всестороннюю и действенную помощь Украине Великобритания оказывает всестороннюю и действенную помощь Украине в борьбе за восстановление территориальной целостности Украины.
Другие страны
4 октября 2022 г. 14:05
Посол: Великобритания оказывает всестороннюю и действенную помощь Украине

Великобритания оказывает всестороннюю и действенную помощь Украине в борьбе за восстановление территориальной целостности этой страны.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал в Facebook, комментируя встречу с послом Великобритании Фергюсом Олдом.

"У меня cостоялась встреча с новоназначенным послом Великобритании в Азербайджане Фергюсом Олдом. С первых дней полномасштабной агрессии России эта страна оказывает всестороннюю и действенную помощь Украине в борьбе за восстановление территориальной целостности нашего государства. Мы работаем вместе для достижения общей цели - победы Украины!",- написал он.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Böyük Britaniya Ukraynaya hərtərəfli və səmərəli yardım göstərir”

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