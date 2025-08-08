Посол Великобритании: Военный захват Израилем сектора Газа приведет к новым жертвам

Посол Великобритании в Израиле Саймон Уолтерс заявил, что затягивание войны в Газе приведет к еще большим жертвам.

Посол Великобритании в Израиле Саймон Уолтерс заявил, что затягивание войны в Газе приведет к еще большим жертвам.

Как передает Report , об этом дипломат сказал в интервью газете Haaretz.

Назвав "большой ошибкой" решение Совета безопасности Израиля поддержать предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о полном установлении военного контроля над сектором Газа, посол отметил, что Израиль уже достиг всего, чего мог достичь в Газе, а продолжение войны приведет лишь к новым смертям.

"Если вы хотите победить ХАМАС, сделать это военной силой невозможно. Необходимо использовать политику и дипломатию, а также дать жителям Газы альтернативу ХАМАС", — подчеркнул он.

Напомним, Великобритания ранее заявляла о планах признать государственность Палестины.