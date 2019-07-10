Посол Великобритании в США покидает свой пост

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Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок подал в отставку, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

К.Дэррок направил в МИД прошение об отставке 10 июля. Он напомнил, что срок его полномочий истекает позднее в 2019 году, однако "в нынешних обстоятельствах было бы ответственным" уйти и уступить место новому послу.

Премьер-министр Тереза Мэй выразила сожаление в связи с отставкой Дэррока.

Напомним, что 7 июля в СМИ попали дипломатические документы, в которых посол называл президента США "неспособным", "ненадежным" и "некомпетентным". Дональд Трамп 8 июля заявил, что его администрация не будет иметь дело с К.Дэрроком.