Посол Великобритании в ЕС неожиданно подал в отставку

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Посол Великобритании в Европейском союзе Айвэн Роджерс подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила премьерская канцелярия на Даунинг-стрит.

Отставка дипломата стала полной неожиданностью для общественности, с учетом того, что не позднее 31 марта правительство Соединенного Королевства должно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора, которая запускает двухлетнюю процедуру выхода из ЕС, и приступить к переговорам с Брюсселем об условиях Brexit.