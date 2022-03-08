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Посол Великобритании покинула Украину из-за ситуации с безопасностью

Посол Великобритании покинула Украину из-за ситуации с безопасностью Посол Соединенного Королевства на Украине Мелинда Симмонс покинула страну из-за сложной ситуации с безопасностью.
Другие страны
8 марта 2022 г. 06:27
Посол Великобритании покинула Украину из-за ситуации с безопасностью

Посол Соединенного Королевства на Украине Мелинда Симмонс покинула страну из-за сложной ситуации с безопасностью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая на заседании парламентского комитета Палаты общин.

"Наша посол покинула Украину из-за серьезной ситуацией с безопасностью", - сообщила Трасс.

По ее словам, ни одно британское диппредставительство на территории страны больше не действует.

Отметим, что с конца февраля британские дипломаты работали из Львова, куда переехали из Киева.

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