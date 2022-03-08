Посол Великобритании покинула Украину из-за ситуации с безопасностью

Посол Соединенного Королевства на Украине Мелинда Симмонс покинула страну из-за сложной ситуации с безопасностью.

Посол Соединенного Королевства на Украине Мелинда Симмонс покинула страну из-за сложной ситуации с безопасностью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая на заседании парламентского комитета Палаты общин.

"Наша посол покинула Украину из-за серьезной ситуацией с безопасностью", - сообщила Трасс.

По ее словам, ни одно британское диппредставительство на территории страны больше не действует.

Отметим, что с конца февраля британские дипломаты работали из Львова, куда переехали из Киева.