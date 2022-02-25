Посол: В Киеве уничтоженные переодетые в форму украинских военных провокаторы

В Киеве угрозы на территории, где расположено здание правительства, нет. Переодетые в форму украинских военнослужащих провокаторы пытались посеять панику среди людей, они уничтожены.

В Киеве угрозы нет угрозы в районе, где расположено здание правительства. Переодетые в форму украинских военнослужащих провокаторы пытались посеять панику среди людей, они уничтожены.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Украины в Турции Василий Боднар.

"В первую очередь нужно изгнать российские войска из Украины, а затем думать о нашем членстве в НАТО. Намерения Украины о членстве в НАТО все еще актуальны. Украина должна стать членом не только НАТО, но и Европейского Союза", - подчеркнул посол.