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Посол: В Киеве уничтоженные переодетые в форму украинских военных провокаторы

Посол: В Киеве уничтоженные переодетые в форму украинских военных провокаторы В Киеве угрозы на территории, где расположено здание правительства, нет. Переодетые в форму украинских военнослужащих провокаторы пытались посеять панику среди людей, они уничтожены.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 14:30
Посол: В Киеве уничтоженные переодетые в форму украинских военных провокаторы

В Киеве угрозы нет угрозы в районе, где расположено здание правительства. Переодетые в форму украинских военнослужащих провокаторы пытались посеять панику среди людей, они уничтожены.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Украины в Турции Василий Боднар.

"В первую очередь нужно изгнать российские войска из Украины, а затем думать о нашем членстве в НАТО. Намерения Украины о членстве в НАТО все еще актуальны. Украина должна стать членом не только НАТО, но и Европейского Союза", - подчеркнул посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Kiyevdə hökumət binası ətrafında təhlükə yoxdur"

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