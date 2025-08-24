Посол Украины: Зеленский планирует посетить Индию

Киев работает с Нью-Дели над подготовкой поездки президента Украины Владимира Зеленского в Индию.

Как передает Report, об этом заявил агентству ANI посол страны в южноазиатской республике Александр Полищук.

Дипломат напомнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее пригласил Зеленского приехать в Индию.

"Стороны работают над этим. Мы ожидаем, что он обязательно приедет в Индию. Это будет большим достижением в наших двусторонних отношениях", - сказал Полищук, добавив, что точная дата сейчас согласовывается.

Напомним, что 11 августа Моди и Зеленский провели телефонный разговор, договорившись запланировать личную встречу в сентябре на полях Генассамблеи ООН.