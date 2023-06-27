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Посол Украины вызван в МИД Израиля

Посол Украины вызван в МИД Израиля Посол Украины Евгений Корнийчук вызван в МИД Израиля для разъяснений после критических заявлений украинской дипмиссии в адрес государства.
Другие страны
27 июня 2023 г. 12:20
Посол Украины вызван в МИД Израиля

Посол Украины Евгений Корнийчук вызван в МИД Израиля для разъяснений после критических заявлений украинской дипмиссии в адрес государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в сообщении, беседа состоится 3 июля, ее будет проводить директор стратегического отдела МИД Ализа Бен-Нун. "Правительство Израиля продолжит действовать и развивать сотрудничество согласно достигнутым договоренностям между двумя странами. Действия посла [этому развитию отношений] не способствуют", - добавили в министерстве.

25 июня посольство Украины в Израиле распространило в соцсетях заявление с острой критикой политики еврейского государства в отношении Киева. В нем, в частности, утверждалось, что израильские власти встали на путь тесного сотрудничества с Россией и фактически заняли пророссийскую позицию. Посольство призвало Израиль "изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами".

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Версия на английском языке Israel summons Ukrainian ambassador

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