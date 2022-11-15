Посол Украины вызван в МИД Израиля из-за поддержки Киевом инициативы палестинцев в ООН

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук вызван во вторник в израильский МИД после того, как Киев поддержал инициативу Палестины обратиться в Международный суд в Гааге за юридическим заключением по вопросу длительной оккупации Западного берега реки Иорда

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук вызван во вторник в израильский МИД после того, как Киев поддержал инициативу Палестины обратиться в Международный суд в Гааге за юридическим заключением по вопросу длительной оккупации Западного берега реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, послу будет выражен протест в связи с голосованием украинского представителя в Комитете по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации ООН в прошлую пятницу. Kan цитирует главу отдела международных организаций МИД Израиля Амира Вейсброда, который назвал этот шаг Киева "возмутительным". "Мы найдем способ выразить свое недовольство украинцами. Мы пригласим посла и подумаем, как еще ответить", - добавил дипломат.

Отметим, что 11 ноября Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации ООН одобрил выдвинутую палестинской стороной инициативу по обращению в Международный суд в Гааге за юридическим заключением по вопросу длительной оккупации Западного берега реки Иордан. 98 стран, включая Украину, поддержали инициативу, против высказались 17 государств, 52 воздержались.