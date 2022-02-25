Посол Украины: Введенные санкции сильно влияют на экономику России

Введенные против России санкции сильно влияют на экономику этой страны.

Введенные против России санкции сильно влияют на экономику этой страны.

Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский заявил на пресс-конференции.

"Санкционный список большой и он будет увеличиваться", - заявил посол.

По словам дипломата, Украина готова продолжать работать над переговорами с Россией: "Нам не важно где это будет, нам важен результат... Украина всегда заинтересована в поддержании стратегических и мирных переговоров".

Напомним, ранее Европейский союз, США и ряд других стран ввели ряд жестких санкций в отношении России после вторжения российских войск в Украину.