О нас
Аудио новости

Посол Украины: Введенные санкции сильно влияют на экономику России

Посол Украины: Введенные санкции сильно влияют на экономику России Введенные против России санкции сильно влияют на экономику этой страны.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 15:31
Посол Украины: Введенные санкции сильно влияют на экономику России

Введенные против России санкции сильно влияют на экономику этой страны.

Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский заявил на пресс-конференции.

"Санкционный список большой и он будет увеличиваться", - заявил посол.

По словам дипломата, Украина готова продолжать работать над переговорами с Россией: "Нам не важно где это будет, нам важен результат... Украина всегда заинтересована в поддержании стратегических и мирных переговоров".

Напомним, ранее Европейский союз, США и ряд других стран ввели ряд жестких санкций в отношении России после вторжения российских войск в Украину.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri: “Sanksiyalar Rusiyanın iqtisadiyyatına güclü təsir edəcək”
Версия на английском языке Ukraine Ambassador: Sanctions strongly affect Russia's economy

Самое важное

Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
25 февраля 2022 г. 14:37
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
25 февраля 2022 г. 11:41
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
25 февраля 2022 г. 11:19
В Азербайджане арестованы должностные лица
В Азербайджане арестованы должностные лица
25 февраля 2022 г. 10:45
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
25 февраля 2022 г. 01:44
Первый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПервый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 февраля 2022 г. 18:26
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
23 февраля 2022 г. 20:38
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
23 февраля 2022 г. 18:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi