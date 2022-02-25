Посол Украины: Введенные санкции сильно влияют на экономику России

Введенные против России санкции сильно влияют на экономику этой страны.
Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский заявил на пресс-конференции.
"Санкционный список большой и он будет увеличиваться", - заявил посол.
По словам дипломата, Украина готова продолжать работать над переговорами с Россией: "Нам не важно где это будет, нам важен результат... Украина всегда заинтересована в поддержании стратегических и мирных переговоров".
Напомним, ранее Европейский союз, США и ряд других стран ввели ряд жестких санкций в отношении России после вторжения российских войск в Украину.