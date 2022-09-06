Посол Украины: Визит Лиз Трасс в Киев уже готовится

Посольство Украины в Великобритании уже начало готовиться к визиту Лиз Трасс в Киев.

Посольство Украины в Великобритании уже начало готовиться к визиту Лиз Трасс в Киев.

Как передает Report, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире инфрмационного телемарафона.

"Когда она формально станет премьером, я думаю, сразу же последует звонок, и договоренности о визите Лиз Трасс не заставят себя ждать. Мы уже как дипломатическая система начали готовить и этот разговор, и приезд Лиз Трасс в Киев", - рассказал Пристайко.

Напомним, что 5 сентября министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрали новым лидером правящей Консервативной партии.