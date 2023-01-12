Посол Украины в Турции: "Cаммит мира" пройдет 24 февраля

"Саммит мира", который Украина предложила провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
"Мы считаем, что этот саммит, скорее всего, состоится в ООН в Нью-Йорке 24 февраля", - сказал он.
Посол назвал конфликт в Украине борьбой за выживание, независимость и суверенитет Киева. При этом он отметил, что украинские власти готовы к миру, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите "Большой двадцатки" 10 условий формулы мира для урегулирования конфликта.
Он также оценил усилия Анкары для достижения мира: "Я благодарен министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу, который официально заявил, что Турция поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации".