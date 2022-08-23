Посол Украины: Выстоим - чего бы это нам ни стоило

Report представляет статью посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского "Рецепт победы", посвященную Дню независимости этой страны.

Report представляет статью посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского "Рецепт победы", посвященную Дню независимости этой страны.

24 августа Украина отметит свой 31-й День рождения в условиях военного положения. Каким будет этот день для моих соотечественников? Многие из них вместе со своими боевыми собратьями будут защищать с оружием в руках суверенитет и территориальную целостность государства от российского нашествия. Кто-то из них будет самоотверженно обеспечивать жизнедеятельность городов и поселков, восстанавливать инфраструктуру, уничтоженную в результате подлых и дерзких российских обстрелов. Другие будут продолжать волонтерскую деятельность или консолидировать усилия международного сообщества с целью оказания давления на Россию и обеспечения скорейшего освобождения всех наших территорий, временно захваченных врагом.

Каждый день, каждая минута для украинцев – это борьба за жизнь, борьба за существование, борьба за свое будущее и будущее своих детей. Мы – народ, который не сломали голодоморы, ужасные разрушительные войны, депортации и другие совершенные против нас преступления. Не сломали, поскольку мы хорошо знаем и чтим свою историю, ценим свободу, стремимся творить успешное будущее, умело хозяйствовать на собственной земле и мирно жить с другими сообществами. А когда приближается опасность – склонны стремительно сплачиваться, чтобы дать врагу достойный отпор.

Шесть месяцев Украина противостоит злу. За это время Россия продемонстрировала всему миру свою настоящую хищную сущность и маниакальное стремление к уничтожению украинского государства и украинского народа. Развязанная Россией война – это часть проведения ею целенаправленной кампании на уничтожение всего, что связано с понятиями "Украина, украинское…".

Кремлю даже не был нужен повод для совершения вооруженного вторжения на территорию суверенного государства. Пренебрегая международным правом, Кремль своими действиями в 21 веке подверг сомнению само существование современной архитектуры глобальной безопасности. Руководство России стремится взять в заложники весь цивилизованный мир, в частности шантажируя человечество возможностью применения ядерного оружия или разрушения временно захваченной российскими войсками атомной электростанции в Запорожской области. Нынешняя Россия – это государство-террорист.

Украина и наши международные партнеры собрали немало доказательств, свидетельствующих о том, что российские вооруженные силы – это фактически террористическая группировка, сознательно уничтожающая гражданскую инфраструктуру, убивающая или берущая в заложники мирное население Украины.

На протяжении многих лет Украина является надежным партнером в поддержании глобальной системы продовольственной безопасности. В то же время РФ на этом этапе использует украинское зерно, как очередной рычаг давления на мировое сообщество. Кроме морской блокады украинских портов, из которых наши продукты поступали на мировые рынки сбыта, Россия ворует украинский урожай, контрабандными путями вывозит его на свою территорию, целенаправленно подвергает ракетным обстрелам украинские зернохранилища, в результате чего тонны украинской пшеницы, кукурузы и подсолнечника уничтожены и не попадут к тем, кто в первую очередь в этом нуждается.

Спросите цену украинского продовольствия у украинского фермера! Вы не услышите денежный эквивалент. Вы увидите натруженные руки, усталый взгляд и услышите историю о том, как быстро убирали урожай на одной половине поля, в то время как другая половина догорала в результате обстрела российскими войсками.

Но виновны в совершении подобных преступлений не только высшее политическое руководство РФ или российские военные. Виновны и те, кто своим робким молчанием или нерешительностью побуждает Кремль к новым, еще более дерзким преступлениям против человечества – это коллективная ответственность!

Сегодня украинский народ фактически защищает не только свое государство, но и ценности всего цивилизованного мира, расплачиваясь за это наивысшей ценой – собственной жизнью. Несмотря на все горе и бесчеловечные испытания, через которые проходит украинский народ, в огне продолжает закаляться украинская нация – нация непокоренных, нация победителей.

В это переломное для существования государства время приходит четкое понимание: кто твой настоящий друг, кто враг, а кто лишь делает вид, что небезразличен и взволнован происходящим в Украине.

Мы в очередной раз убедились, что Азербайджан не просто стратегический партнер Украины, а настоящий и надежный друг. Ведь наши народы хорошо знают цену отстаивания суверенитета и территориальной целостности государства в условиях современных глобальных вызовов и угроз.

С первых дней войны Азербайджанская Республика на регулярной основе оказывает Украине посильную государственную гуманитарную помощь. Из Азербайджана в Украину доставлены тысячи тонн груза с продуктами питания, медикаментами, медицинским оборудованием и т.д. Эта помощь исходит от сердца, а потому является ценной.

Тысячи литров бесплатного топлива на украинских АЗС для автомобилей спасательных служб, карет скорой помощи. Горюче-смазочные материалы для обеспечения проведения посевных работ… Таких примеров, когда Правительство Азербайджана протянуло нам руку помощи, более чем достаточно.

Мы хорошо помним обеспокоенные лица тысяч обычных азербайджанцев, которые с первых дней войны собирались с мирными акциями у Посольства Украины в Азербайджанской Республике, чтобы выразить свою поддержку и солидарность с народом Украины мощным скандированием: «Слава Украине! Героям Слава!».

За считанные дни в разных городах страны совместными усилиями было организовано волонтерское движение с целью помощи Украине. Эта помощь поступала отовсюду: от детей, взрослых, пожилых людей. Разве можно забыть азербайджанского подростка, который откладывал средства на новый велосипед и в результате отдал все свои сбережения на покупку аптечек для украинских военных? Разве можно забыть пожилую женщину, всю ночь готовившую долму, чтобы утром накормить украинцев, которые вынуждены были покинуть Украину и прибыть в гостеприимный Азербайджан только с поспешно взятыми вещами из их домов, попавших под плотные российские обстрелы? Разве можно забыть глаза бакинского пенсионера, который сам прошел через ужасы войны и передал для нужд пострадавших украинцев большую часть средств от полученной им за последние месяцы пенсии? Нельзя забыть и трогательные письма азербайджанских школьников с пожеланием победы Украине, а также счастливые глаза украинских ребятишек, прибывших в Азербайджан на оздоровление и реабилитацию...

Мы хотим сказать каждому, кто протянул нам руку помощи: «Люди – вы прекрасны! Мы благодарим вас за поддержку! Украинцы чувствуют и ценят ваше неравнодушие, это придает нам силы!»

Во время сложных испытаний наряду с украинской государственностью продолжает укрепляться и гражданское общество. За восемь лет войны, развязанной Россией против Украины, украинцы прошли сверхсложные испытания, закалившие наш дух и объединившие нас в монолитную семью, в которой любовь к Родине является наивысшей моральной ценностью.

Подобные эволюционные процессы прошло и украинское сообщество в Азербайджане. Уходят в забвение псевдопатриоты и псевдоукраинские образования, руководители которых были пропитаны идеологией «русского мира» и использовали искренние чувства этнических украинцев с целью продвижения чужих нарративов или для удовлетворения исключительно собственных амбиций. Сегодняшняя украинская община в Азербайджане – это те, кто живет с вышиванкой в сердце, это семья, которая гордится собственной историей, уважает язык, культуру и традиции своего народа, а кроме того – способствует утверждению позитивного имиджа Украины в мире и делает свой значительный вклад в развитие дружественных отношений между украинским и азербайджанским народами. Наша община – это также неравнодушные представители разных поколений украинцев и азербайджанцев, которые не словом, а делом демонстрируют, что являются настоящими друзьями Украины и патриотами своей страны.

Сегодня оружие – это не только автомат! Честность, порядочность и правда – это мощное оружие против лжи, подлости, неискренности, зависти и ненависти.

Мы искренне благодарны представителям азербайджанской экспертной среды и журналистам, которые объективно и беспристрастно освещали и продолжают освещать информацию о ходе российско-украинской войны, а также тем, кто имел мужество и отвагу посетить самые опасные города и населенные пункты Украины, чтобы потом донести азербайджанской аудитории в неискаженном виде чувства, ежедневно испытываемые обычными украинцами, находящимися под постоянными российскими обстрелами.

К сожалению, были и те, кто не прошел экзамен на профессионализм и порядочность, кто спрятался от войны и превратился в «диванного эксперта», пытался поймать хайп, изменяя принципам морали, продвигая лживые нарративы. Бог им судья. Но, как говорится, тот, кто хоть раз изменил профессии, предал друга или коллегу, в следующий раз с легкостью может предать и свою Родину. Патриотизм и профессионализм должны доказываться не пасквилями, а поступками, за которые не будет стыдно, а также рутинным трудом на результат, которым можно будет гордиться, причастностью к написанию общей истории успеха.

Время расставляет все точки над "i". За эти шесть месяцев войны мы поняли, что рецептом нашей победы, нашей общей победы является единство и наличие настоящих искренних друзей. Наша сила в правде. Мы точно знаем, что выстоим, чего бы это нам ни стоило, потому что мы защищаем свое: своих детей, свои дома, свою страну, наши ценности! Нас невозможно купить, потому что любовь к своей земле не продается. Нас невозможно сломать, потому что, как говорил известный украинский кинорежиссер Александр Довженко: «Мы сражаемся за то, чему нет цены во всем мире, – за Родину!»

С Днем рождения, дорогая Украина!