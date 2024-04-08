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Турция может принять саммит по продовольственной безопасности в этом году

Турция может принять саммит по продовольственной безопасности в этом году Саммит по продовольственной безопасности может состояться в 2024 году в Анкаре или Стамбуле.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 08:57
Турция может принять саммит по продовольственной безопасности в этом году

Саммит по продовольственной безопасности может состояться в 2024 году в Анкаре или Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с таким утверждением выступил украинский посол в Турции Василий Боднар.

По его словам, вопрос обсуждался 8 марта в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

"Речь шла о проведении в Турции крупного саммита по вопросам продовольственной безопасности после мирной конференции по Украине в Швейцарии. В рамках формулы мира Турция взяла на себя этот пункт. Мы ожидаем, что это мероприятие будет организовано либо в Анкаре, либо в Стамбуле в этом году", - сказал украинский дипломат.

Он также сообщил о возможности визита в Украину турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, не уточнив сроков. "Президент Зеленский будет рад приветствовать Эрдогана в Украине. Мы также планируем визит нашего премьер-министра в Турцию", - добавил он.

Боднар рассказал и о проводимых с Турцией переговорах по восстановлению разрушенной инфраструктуры Украины. "Дороги, мосты и инфраструктура в Украине были повреждены в результате войны. Продолжаются контакты с Турцией для их восстановления", - сообщил Боднар, добавив, что обсудить эти вопросы планируется в ходе визита в Украину министра торговли Турции Омера Болата.

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Версия на английском языке Türkiye may host food security summit this year

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