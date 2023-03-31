Посол Украины: Безнаказанность только порождает новые преступления

Последствия трагедии в украинском городе Буча будут отдаваться эхом десятки лет. Необходимо создать надежную основу для обеспечения справедливого наказания виновных в этих событиях.

Последствия трагедии в украинском городе Буча будут отдаваться эхом десятки лет. Необходимо создать надежную основу для обеспечения справедливого наказания виновных в этих событиях.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского.

31 марта 2023 года исполняется год с момента освобождения украинского города Буча от российской оккупации.

"Украинские защитники, вошедшие в город, обнаружили в нем множество тел мирных жителей со следами пыток и насилия. Каждый последующий населенный пункт, освобожденный Вооруженными Силами Украины, также открывал ужасающие военные преступления и преступления против человечности", - отмечается в статье украинского дипломата.

"Сегодня мы продолжаем отстаивать и освобождать свои территории, бороться за свою свободу и за право на существование украинского народа", - добавил посол.

Он отметил, что последствия этой трагедии будут отдаваться эхом десятки лет: "Невозможно вылечить разбитые сердца миллионов граждан Украины. Но мы можем другое – сделать все, чтобы виновные за эти преступления понесли справедливое наказание".

Владислав Каневский выразил благодарность всем друзьям и партнерам Украины за их решительную преданность и поддержку: "Мы уверены, что, объединяя усилия и используя современные возможности и мировой опыт, мы сможем найти и привлечь к ответственности каждого злоумышленника".

В статье отмечается, что в этой связи Украина поддержала предложение ведущих специалистов в области международного права по созданию Специального криминального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины.

"Сегодня цивилизованное международное сообщество является силой, которая должна не только помочь Украине восстановить мировой порядок и уважение к международному праву, но и создать надежную основу для обеспечения справедливого наказания преступников за свои действия. Ведь, как известно, безнаказанность только порождает новые преступления", - говорится в статье.