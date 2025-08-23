О нас

Посол: Турция в рамках гарантий также допускает отправку военных в Украину

Посол: Турция в рамках гарантий также допускает отправку военных в Украину Турция готова присоединиться как минимум к послевоенному разминированию Черного моря. Также Анкара рассматривает отправку военных в Украину в рамках гарантий безопасности.
Другие страны
23 августа 2025 г. 18:31
Посол: Турция в рамках гарантий также допускает отправку военных в Украину

Турция готова присоединиться как минимум к послевоенному разминированию Черного моря. Также Анкара рассматривает отправку военных в Украину в рамках гарантий безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Наримана Джеляла в эфире телемарафона.

"Я только вчера встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, у нас был очень хороший разговор. Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря", - сообщил он.

Кроме морского разминирования, турецкая сторона также рассматривает предложения участия в гуманитарном гражданском наземном разминировании. Также, напомнил Джелял, Турция - одна из тех 10 стран, которые уже потенциально готовы отправить военных в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности.

"Мы приветствуем такие шаги от Турции", - добавил посол.

