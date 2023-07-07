Посол Турции заявил о работе Анкары с Москвой и Киевом для продления зерновой сделки

Анкара ведет работу с обеими сторонами - с Россией и Украиной - для того, чтобы зерновая сделка, действие которой истекает 17 июля, была продлена.

Анкара ведет работу с обеими сторонами - с Россией и Украиной - для того, чтобы зерновая сделка, действие которой истекает 17 июля, была продлена.

Как передает Report , об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол Турции в Италии Омер Гюджюк.

"Мы работаем с обеими сторонами, посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, - сказал он. - Данный вопрос сейчас обсуждается".

Во время своего выступления на конференции в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме дипломат выразил мнение, что "прекращение инициативы нанесет ущерб интересам всех сторон". "Поэтому мы привержены продолжению инициативы, сделку необходимо сохранить", - сказал Гюджюк.

Турецкий посол также подчеркнул "важность реализации меморандума РФ и ООН для обеспечения продовольственной безопасности". "Как черноморская инициатива, так и меморандум РФ и ООН остаются спасательным кругом для глобальной продовольственной безопасности", - указал он.