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Посол Судана: Массовые убийства солдат в Западной Африке - одно из наиболее трагических событий

Посол Судана: Массовые убийства солдат в Западной Африке - одно из наиболее трагических событий Массовые убийства солдат в Западной Африке, совершенные правительством Франции в 1944 году, остаются одними из наиболее трагических событий для стран региона.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 12:40
Посол Судана: Массовые убийства солдат в Западной Африке - одно из наиболее трагических событий

Массовые убийства солдат в Западной Африке, совершенные властями Франции в 1944 году, остаются одними из наиболее трагических событий для стран региона.

Об этом анкарскому бюро Report заявил посол Южного Судана в Турции Маджок Гуандонг, комментируя недавнее письмо президента Франции Эмманюэля Макрона правительству Сенегала.

Посол подчеркнул, что признание Парижем этой резни открывает перспективы для диалога не только между Францией и ее бывшими колониями в Западной Африке, но и с другими странами континента.

Напомним, что 1 декабря 1944 года от 35 до 400 западноафриканских солдат, сражавшихся на стороне французской армии во время Второй мировой войны, были расстреляны французскими войсками. Причиной стал мятеж, вызванный невыплатой жалований.

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Версия на английском языке France's 1944 massacre in West Africa historic tragedy for continent, South Sudanese diplomat says
Версия на азербайджанском языке Sudan səfiri: Fransanın Qərbi Afrikada 1944-cü ildə törətdiyi hadisələr qitə ölkələri üçün tarixi faciədir

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