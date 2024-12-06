Посол Судана: Массовые убийства солдат в Западной Африке - одно из наиболее трагических событий

Массовые убийства солдат в Западной Африке, совершенные правительством Франции в 1944 году, остаются одними из наиболее трагических событий для стран региона.

Массовые убийства солдат в Западной Африке, совершенные властями Франции в 1944 году, остаются одними из наиболее трагических событий для стран региона.

Об этом анкарскому бюро Report заявил посол Южного Судана в Турции Маджок Гуандонг, комментируя недавнее письмо президента Франции Эмманюэля Макрона правительству Сенегала.

Посол подчеркнул, что признание Парижем этой резни открывает перспективы для диалога не только между Францией и ее бывшими колониями в Западной Африке, но и с другими странами континента.

Напомним, что 1 декабря 1944 года от 35 до 400 западноафриканских солдат, сражавшихся на стороне французской армии во время Второй мировой войны, были расстреляны французскими войсками. Причиной стал мятеж, вызванный невыплатой жалований.