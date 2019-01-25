Посольство Венесуэлы в Вашингтоне закрылось в соответствии с распоряжением Мадуро

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Посольство Венесуэлы в Соединенных Штатах закрылось согласно указанию президента Николаса Мадуро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в течение дня указанные на сайте посольства телефонные номера были недоступны, а звонок переадресовывался на переполненную голосовую почту.

На письма по электронной почте тоже никто не отвечал. Входные двери в здание представительства в настоящее время закрыты, хотя, согласно обычному расписанию, оно должно принимать посетителей. Корреспонденту ТАСС, тем не менее, удалось пообщаться с одним из сотрудников посольства по системе громкой связи, установленной при входе.

"Здесь никого нет, посольство не работает", - сказал он. На уточняющий вопрос о том, закрылось ли диппредставительство окончательно, он добавил: "Да, уже [закрылось]". Ранее, в полночь на четверг, посольство также объявляло о том, что приостанавливает консульский прием граждан "до дальнейшего уведомления": объявление об этом до сих пор висит при входе.