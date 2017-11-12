Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Турции в Вашингтоне опровергло утверждения о попытке организации похищения и вывоза из США главаря террористического течения "Параллельное государство" Фетуллаха Гюлена.

Как передает Report, об этом сoобщает "Anadolu".

В заявлении турецкой дипмиссии подчеркивается, что Гюлен - преступник, спланировавший и организовавший попытку переворота 15 июля 2016 года в Турции, и Анкара намерена сугубо правовыми путями добиться его экстрадиции из США.

Посольство Турции в США опровергло сообщения американских СМИ

"Гюлен стоит за всеми преступлениями, совершенными членами его преступного течения, и турецкий народ крайне обеспокоен и удивлен тем фактом, что подобное лицо все еще находит убежище в США. Турецкая сторона продолжит активные контакты с должностными лицами США с целью разъяснения преступной сущности течения Гюлена и причин, требующих экстрадиции главаря террористической организации в свете американо-турецких договорённостей", - говорится в сообщении.