​Посольство Турции в Бишкеке было эвакуировано

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники посольства Турции в столице Киргизии были эвакуированы после обнаружения в мусорном контейнере подозрительного предмета поблизости от здания диппредставительства. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом агентству сообщил очевидец, находившийся на месте происшествия.

"Весь район вокруг здания посольства, расположенного в центре Бишкека, был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов республики. Из здания были эвакуированы сотрудники, выехали машины с дипномерами. Позднее к зданию посольства прибыли саперы госкомитета нацбезопасности", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе МВД Киргизии подтвердили данную информацию, но пояснили, что данная тревога была учебной и произведена согласно плану антитеррористических мероприятий.

"Во время учебной тревоги отрабатывались скоординированные действия правоохранительных органов на случай террористической атаки", - отметили в пресс-службе.