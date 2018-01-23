Посольство США в столице Гаити закрылось из-за беспорядков

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Посольство США в столице Гаити, Порт-о-Пренсе, закрылось из-за массовых акций против политики американского президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Местной полиции пришлось возводить баррикады, чтобы защитить здание дипмисии от более, чем тысячи протестующих. Некоторые демонстранты кидали в полицейских камни, а те в ответ применили слезоточивый газ.

Посольство закрылось после полудня по местному времени и отправило своих сотрудников в безопасное место. Оно планирует возобновить работу во вторник.

Протесты на Гаити начались из-за оскорбительных высказываний Дональда Трмпа.