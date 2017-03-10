Посольство США в Кабуле прекратило выдачу виз гражданам Афганистана

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Посольство США в Кабуле остановило проведение собеседований с афганцами для выдачи американских виз.
Как передает Report, об этом сообщила сенатор-демократ Джин Шахин.
По ее словам, США свернули программу Afghan Special Immigrant Visa ("Афганская специальная иммиграционная виза").
"Эта программа позволяет афганцам, которые поддерживали военную миссию США в Афганистане и сталкиваются с угрозами в результате их действий, в том числе и переводчикам, обратиться за убежищем", - пояснила она.
News DepartmentАвтор новости
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