Посольство США в Кабуле прекратило выдачу виз гражданам Афганистана

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Посольство США в Кабуле остановило проведение собеседований с афганцами для выдачи американских виз.

Как передает Report, об этом сообщила сенатор-демократ Джин Шахин.

По ее словам, США свернули программу Afghan Special Immigrant Visa ("Афганская специальная иммиграционная виза").

"Эта программа позволяет афганцам, которые поддерживали военную миссию США в Афганистане и сталкиваются с угрозами в результате их действий, в том числе и переводчикам, обратиться за убежищем", - пояснила она.