Посольство США рекомендовало своим гражданам избегать центра Киева в связи с акциями протеста

Посольство США в Киеве распространило рекомендации по безопасности для своих граждан из-за запланированной на 16 марта в украинской столице акции партии "Национальный корпус", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В сообщении посольства отмечается, что 16 марта украинская националистическая группа планирует провести демонстрацию на площади Независимости, расположенной на улице Крещатик в центре города.

"Эта группа связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией. В этом районе ожидаются большие скопления людей", - отмечается в тексте дипведомства.

В связи с этим посольство США рекомендует американцам избегать демонстрации, а также быть готовым к перекрытиям улиц, обыскам и другим ограничениям со стороны сотрудников правоохранительных органов.