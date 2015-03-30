Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Посольство Саудовской Аравии в Азербайджане распространило заявление по поводу событий в Йемене.

Как сообщили Report в посольстве, в результате свержения вооруженными подразделениями хуситов законной власти в Йемене ситуация в стране обострилась, были нарушены стабильность и безопасность.

"События в стране приняли опасный оборот, под угрозой региональная безопасность, стабильность, международный мир и безопасность. Страны-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива пытаются встать на сторону йеменского народа, вернуть безопасность и стабильность в стране и пресечь отрицательное влияние данного переворота на регион.

Хуситы, совершившие переворот вопреки всем мирным попыткам, не отступают от своих захватнических намерений, пытаясь взять под контроль все остальные регионы страны".

В заявлении отмечается, что 24 марта президент Йемена обратился к руководителям стран-членов Совета сотрудничества с просьбой спасти его государство от террористических организаций. Просьба президента страны была удовлетворена.