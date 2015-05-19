​Посольство России в Дамаске обстреляли из минометов

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Посольство России в сирийском Дамаске подверглось минометному обстрелу.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении официального представителя российского МИД Александра Лукашевича, опубликованном на сайте дипведомства.

"Огонь велся предположительно из района Джобар, который контролируется незаконными вооруженными формированиями. Одна мина, разорвалась в 15 м от главных ворот нашего диппредставительства, другая, пробив внешнюю стену, попала в рабочий кабинет служебного здания посольства", — говорится в заявлении.

В результате обстрела никто из находящихся в здании не пострадал.

Отмечается, что МИД России рассматривает случившееся как теракт и призывает международное сообщество дать произошедшему соответствующую оценку.