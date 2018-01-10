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    Посольство России предостерегло CША от вмешательства в выборы

    Требования о допуске кого-либо к выборам в России неприемлемы

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Посольство России в США назвало неприемлемыми попытки Вашингтона повлиять на выборы президента в России. Как сообщает Report, cоответствующее заявление опубликовано на страничке дипмиссии в соцсетях. 

    "Требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства", — отмечает посольство.

    Также дипломаты выразили надежду, что американские власти "не станут чинить препятствий гражданам России, проживающим и пребывающим в США, в реализации их избирательного права".

    Напомним, ранее Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с отказом в регистрации Алексею Навальному в качестве участника президентских выборов 2018 года.

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