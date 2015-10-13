Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу, пострадавших в дипмиссии нет.

Как передает Report, об этом во вторник сообщил РИА Новости сотрудник дипломатического представительства.

"Две мины упали на территории посольства РФ в Дамаске. Пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет. Нанесен материальный ущерб", — сообщил он.

Кроме того, как сообщил РИА Новости очевидец, несколько мин разорвались рядом с местом проведения акции в поддержку действий РФ в Сирии.

"Мины упали на месте, где проходит мирная демонстрация в поддержку действий России в Сирии. Одна у спортивного клуба аль-Барада, другая в аль-Адави, есть раненые. Территорию, где разорвались мины, перекрыли", - заявил очевидец.