 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу

    Пострадавших в дипмиссии нет

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу, пострадавших в дипмиссии нет.

    Как передает Report, об этом во вторник сообщил РИА Новости сотрудник дипломатического представительства.
    "Две мины упали на территории посольства РФ в Дамаске. Пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет. Нанесен материальный ущерб", — сообщил он.
    Кроме того, как сообщил РИА Новости очевидец, несколько мин разорвались рядом с местом проведения акции в поддержку действий РФ в Сирии.
    "Мины упали на месте, где проходит мирная демонстрация в поддержку действий России в Сирии. Одна у спортивного клуба аль-Барада, другая в аль-Адави, есть раненые. Территорию, где разорвались мины, перекрыли", - заявил очевидец.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi