Посольство: РФ уведомила турецкие власти о воздушной операции в Сирии

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Россия официально уведомила Турцию о планах начать воздушную операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Игорь Митяков.

"Мы официально проинформировали наших турецких партнеров о планируемой воздушной операции России против ИГ в Сирии", - сказал собеседник агентства.

В среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин внес в верхнюю палату парламента вопрос о согласии на использование ВС РФ за рубежом. Совфед соответствующее разрешение выдал. Глава администрации Кремля Сергей Иванов сообщил журналистам, что данное решение касается Сирии, и речь идет исключительно об операции Военно-воздушных сил.