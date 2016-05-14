Посольство РФ передало ноту корейской стороне из-за задержания спортсменов

Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ Посольство РФ передало корейской стороне ноту в связи с задержанием российской яхты "Элфин" северокорейской береговой охраной.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу пресс-атташе посольства РФ в Пхеньяне Денис Самсонов.

"Посольство Российской Федерации передало северокорейской стороне ноту с требованием немедленного освобождения членов экипажа", — сказал дипломат РИА Новости по телефону.

В настоящее время яхта "Элфин" прибыла в северокорейский порт, как сообщили РИА Новости в посольстве РФ, все члены экипажа здоровы. Генеральный консул России в Чондине Юрий Бочкарев готов в любую минуту выехать в порт, как только получит разрешение местных властей.

На борту парусного судна находится капитан и четыре члена экипажа. Они принимали участие в спортивной регате в городе Пусан. Ранее посольство РФ сообщило, что были направлены запросы в министерство иностранных дел и министерство народных вооруженных сил КНДР.

Яхта "Элфин" с российскими спортсменами на борту была задержана северокорейской береговой охраной в Японском море. Представитель МИД РФ во Владивостоке сообщил РИА Новости, что министерство иностранных дел РФ разбирается в ситуации, центральный аппарат ведомства и консульство РФ в КНДР оповещены.