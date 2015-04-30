Посольство ИРИ: Tigris отпустят после решения Maersk долговых вопросов

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Грузовое судно Tigris датской транспортной компании Maersk будет освобождено после того, как компания уладит долговые вопросы. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении посольства Ирана в Дании.

"Естественно, что судно освободят и позволят ему проследовать к конечному пункту назначения после того, как компания Maersk уладит долговые вопросы", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте иранского посольства.

Инцидент с судном, на борту которого находились 34 члена экипажа из Восточной Европы и Азии, произошел во вторник. ВМС Ирана в районе Ормузского пролива из-за неурегулированных финансовых вопросов с Управлением иранских портов предприняли попытку задержать судно. После этого оно было доставлено в порт Бендер-Аббас.