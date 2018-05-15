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    Посольства США в Иордании, Израиле и Турции усилили меры безопасности

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Посольства США в Иордании, Израиле и Турции усилили меры безопасности из-за протестов в секторе Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC News.

    По данным телеканала, который ссылается на военные источники, в каждое из посольств добавлены по меньшей мере по 10 морских пехотинцев. Кроме того, власти США рассматривают возможность увеличения охраны в других дипмиссиях в регионе.

    Решение принято из-за опасений в связи с обострением ситуации в секторе Газа по поводу открытия посольства США в Иерусалиме.

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