О нас

Посол: Стенд Азербайджана привлек много посетителей на благотворительном базаре в Риге

Посол: Стенд Азербайджана привлек много посетителей на благотворительном базаре в Риге Большой интерес посетителей вызвал стенд Азербайджана на Рождественском благотворительном базаре в столице Латвии Риге.
Другие страны
21 ноября 2022 г. 16:15
Посол: Стенд Азербайджана привлек много посетителей на благотворительном базаре в Риге

Большой интерес посетителей вызвал стенд Азербайджана на Рождественском благотворительном базаре в столице Латвии Риге.

Как сказал Report посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов, наша страна на мероприятии была представлена красочным стендом, подготовленным при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Ролики о туристических возможностях Азербайджана вызывали большой интерес у посетителей, подчеркнул посол. Здесь также была представлена азербайджанская продукция, в том числе широкий выбор платков кялагаи, традиционное искусство изготовления и ношения которого были включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Также гости выставки имели возможность ознакомиться с азербайджанской литературой, красочными книгами как "Лейли и Меджнун", "Семь красавиц" Низами Гянджеви и др. Особым успехом пользовались сувениры в виде азербайджанских национальных музыкальных инструментов.

Посетили базара могли приобрести азербайджанские вина, сладости и чай, а уголок Азербайджана, где разливали чай из традиционного самовара, стал одним из посещаемых на ярмарке.

Все доходы от "Рождественского базара", организованного благотворительной организацией The International Women’s Club of Riga будут направлены латвийским благотворительным организациям. Помимо Азербайджана на мероприятии также были представлены Грузия, Италия, Франция, Дания, Литва и так далее.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: “Azərbaycan stendi Riqadakı xeyriyyə bazarında ziyarətçilərin diqqətini cəlb edib”
Версия на английском языке ФотоAmbassador: 'Azerbaijan's stand attracted many visitors at charity fair in Riga'

Экслюзивные новости

Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi