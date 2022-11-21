Посол: Стенд Азербайджана привлек много посетителей на благотворительном базаре в Риге

Большой интерес посетителей вызвал стенд Азербайджана на Рождественском благотворительном базаре в столице Латвии Риге.

Большой интерес посетителей вызвал стенд Азербайджана на Рождественском благотворительном базаре в столице Латвии Риге.

Как сказал Report посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов, наша страна на мероприятии была представлена красочным стендом, подготовленным при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Ролики о туристических возможностях Азербайджана вызывали большой интерес у посетителей, подчеркнул посол. Здесь также была представлена азербайджанская продукция, в том числе широкий выбор платков кялагаи, традиционное искусство изготовления и ношения которого были включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Также гости выставки имели возможность ознакомиться с азербайджанской литературой, красочными книгами как "Лейли и Меджнун", "Семь красавиц" Низами Гянджеви и др. Особым успехом пользовались сувениры в виде азербайджанских национальных музыкальных инструментов.

Посетили базара могли приобрести азербайджанские вина, сладости и чай, а уголок Азербайджана, где разливали чай из традиционного самовара, стал одним из посещаемых на ярмарке.

Все доходы от "Рождественского базара", организованного благотворительной организацией The International Women’s Club of Riga будут направлены латвийским благотворительным организациям. Помимо Азербайджана на мероприятии также были представлены Грузия, Италия, Франция, Дания, Литва и так далее.