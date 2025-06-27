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Посол США завершает миссию в РФ

Посол США завершает миссию в РФ Посол США в России Линн Трейси завершает свою работу в Москве.
Другие страны
27 июня 2025 г. 11:17
Посол США завершает миссию в РФ

Посол США в России Линн Трейси завершает свою работу в Москве

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сегодня сообщило американское посольство, отметив, что Трейси возглавляла дипломатическую миссию в один из самых напряженных периодов в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"Я горжусь тем, что представляла свою страну в Москве в столь сложное время. Покидая Россию, я уверена, что мои коллеги в посольстве продолжат работу по укреплению двусторонних связей и поддержанию контактов с российским народом", - приводит ее слова диппредставительство.

Трейси была назначена на пост в январе 2023 года администрацией бывшего президента Джо Байдена. Срок ее пребывания на должности сопоставим с каденцией её предшественника Джона Салливана, который занимал пост около 2,5 лет.

В период своей работы Трейси принимала активное участие в переговорах об освобождении граждан США, осужденных в России, в том числе журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Оба были освобождены в августе 2024 года в рамках масштабного обмена заключенными.

Имя нового посла пока официально не объявлено.

Гюльнар Махмудова

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin Rusiyadakı səfirinin diplomatik missiyası başa çatır

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