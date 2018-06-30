Посол США в Таллине заявил о намерении покинуть свой пост в знак протеста против политики Трампа

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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Посол США в Таллине Джеймс Мелвилл заявил о намерении покинуть свой пост в знак протеста против политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как сообщает Report, об этом пишет эстонская газета Postimees со ссылкой на публикацию американского дипломата в соцсети.

"Когда президент говорит, что ЕС "был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО так же плоха, как НАФТА (Соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой - прим.)", это не только неверно фактически, но и доказывает, что мне пришло время уходить", - заявил Дж.Мелвилл в фейсбуке.

Дипломат сообщил, что покинет Эстонию через месяц, 29 июля, и после этого намерен оставить госслужбу.