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Посол США в Судане остается в укрытии из-за столкновений в Хартуме

Посол США в Судане остается в укрытии из-за столкновений в Хартуме Посол США в Судане Джон Годфри вместе с другими сотрудниками посольства остается в укрытии на фоне столкновений в этой стране.
Другие страны
15 апреля 2023 г. 15:13
Посол США в Судане остается в укрытии из-за столкновений в Хартуме

Посол США в Судане Джон Годфри вместе с другими сотрудниками посольства остается в укрытии на фоне столкновений в этой стране.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"В настоящее время я укрываюсь вместе с командой посольства, как это делают суданцы в Хартуме и других местах", - отметил он.

Отметим, что в ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами".

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