Посол США в Шри-Ланке: На острове планируются новые теракты

США считают, что вооруженные группировки, обвиняемые в нападении на церкви в пасхальное воскресенье, могут быть все еще на свободе и активно планируют новые атаки на Шри-Ланке.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила посол США Элаина Теплитц.

"Мы верим, что террористическая угроза все еще существует, и могут быть активные заговорщики. Активные члены группировок, задействованные в террористических атаках в пасхальное воскресенье, все еще могут быть на свободе", - подчеркнула Э.Теплитц.

По ее словам, США предполагают, что активная часть группировки все еще не нейтрализована и в настоящее время ведется активное планирование новых атак.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: первые шесть - в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой - в Дехивале на западе острова, восьмой - в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.