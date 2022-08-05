Посол США в ООН: Страны Африки ожидают последствия в случае покупки нефти из РФ

Африканские страны могут покупать только зерно и удобрения у России. В случае поставок российской нефти в обход санкций, эти страны столкнутся с последствиями.

Африканские страны могут покупать только зерно и удобрения у России. В случае поставок российской нефти в обход санкций, эти страны столкнутся с последствиями.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила американский посол в ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, страны Африки могут столкнуться с последствиями, если станут помогать России обходить санкции США и будут торговать, например, российской нефтью. Они могут покупать российскую сельхозпродукцию, в том числе удобрения и пшеницу.

"Мы предостерегаем страны не нарушать санкции, потому что тогда есть шанс, что против них будут приняты меры", – сказала она.