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Посол США в ООН: Страны Африки ожидают последствия в случае покупки нефти из РФ

Посол США в ООН: Страны Африки ожидают последствия в случае покупки нефти из РФ Африканские страны могут покупать только зерно и удобрения у России. В случае поставок российской нефти в обход санкций, эти страны столкнутся с последствиями.
Другие страны
5 августа 2022 г. 11:25
Посол США в ООН: Страны Африки ожидают последствия в случае покупки нефти из РФ

Африканские страны могут покупать только зерно и удобрения у России. В случае поставок российской нефти в обход санкций, эти страны столкнутся с последствиями.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила американский посол в ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, страны Африки могут столкнуться с последствиями, если станут помогать России обходить санкции США и будут торговать, например, российской нефтью. Они могут покупать российскую сельхозпродукцию, в том числе удобрения и пшеницу.

"Мы предостерегаем страны не нарушать санкции, потому что тогда есть шанс, что против них будут приняты меры", – сказала она.

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