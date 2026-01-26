Посол США в Канаде: Отказ Оттавы от F-35 заставил бы Вашингтон корректировать пакт NORAD

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Отказ Канады от продолжения приобретения американских истребителей-бомбардировщиков F-35 заставил бы Соединенные Штаты корректировать договоренности об Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

    Как передает Report, с таким предупреждением в адрес канадского правительства выступил посол США в Канаде Пит Хукстра в интервью канадскому телеканалу CBC

    "NORAD пришлось бы менять", - заявил он, комментируя намерения Оттавы диверсифицировать закупки военной техники и снизить зависимость от американских вооружений. В рамках этих планов Канада изучает в том числе возможность пересмотра программы закупок самолетов пятого поколения F-35 и приобретения у шведского военно-промышленного концерна истребителей JAS 39 Gripen E.

    Ранее Saab предложил властям Канады приобрести до 72 истребителей JAS 39 Gripen E и 6 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Global Eye. NORAD было создано США и Канадой в 1957 году.

    "Если они решат закупать продукцию низкого качества, которая не обладает такой оперативной совместимостью, как F-35, то это отразится на нашем военном потенциале", - сказал дипломат про канадские власти и самолеты JAS 39 Gripen E. "И, как следствие, нам придется соображать, как компенсировать это.

    Если Канада более не обеспечивает данный потенциал, мы должны будем закрыть эти бреши", - отметил Хукстра. При этом он пояснил, что возрасти может и число входов американских истребителей в канадское воздушное пространство.

    Предполагалось, что Канада закупит 88 истребителей F-35. Однако затем Оттава приступила к пересмотру таких планов. Пока Канада заказала у США только 16 F-35.

    По свидетельству CBC, бывший советник премьер-министра Канады по национальной безопасности Винсент Ригби расценил нынешние высказывания Хукстры как "явную тактику политического давления" на Оттаву.

