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Посол США прокомментировала санкции против судей Грузии

Посол США прокомментировала санкции против судей Грузии Введенные Соединенными Штатами санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии служат цели сближения страны с ЕС.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 00:49
Посол США прокомментировала санкции против судей Грузии

Введенные Соединенными Штатами санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии служат цели сближения страны с ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.

"Коррупция и вмешательство в правосудие препятствуют европейской интеграции Грузии. США продолжают поддерживать европейское стремление Грузии и грузинского народа. Решение о санкциях было принято именно для этой цели", - сказала Дегнан, видеообращение которой опубликовало посольство.

Дипломат подчеркнула, что порядочные и профессиональные судьи в Грузии должны иметь возможность осуществлять деятельность "без давления, угроз и вмешательства". Дегнан также отметила, что у Грузии заметен прогресс в судебных реформах, но "нужно проделать еще больше работы", так как это необходимо для евро-атлантической интеграции страны. "Грузии нужна поистине беспристрастная и независимая судебная система", - заключила посол.

Ранее в среду США ввели визовые ограничения в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии из-за того, что они причастны к коррупции. Под ограничительные меры подпали Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе. Чинчаладзе является действующим председателем Апелляционного суда Грузии.

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