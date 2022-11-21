Посол Швеции в Анкаре вызван в МИД из-за акции сторонников РПК в Стокгольме

Посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрем вызван в МИД Турции в связи с акцией сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Стокгольме.

Посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрем вызван в МИД Турции в связи с акцией сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Стокгольме.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на диписточник.

Манифестация сторонников РПК прошла ранее в шведской столице. Протестовавшие против новой военной операции ВВС Турции на севере Ирака и Сирии участники спроецировали на здание канцелярии турецкого посольства пропагандистские изображения, фотографии, символику РПК.

В связи с этим МИД запросил через посла власти Швеции провести расследование инцидента и найти причастных.