Посол Швеции в Анкаре вызван в МИД из-за акции сторонников РПК в Стокгольме

Посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрем вызван в МИД Турции в связи с акцией сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Стокгольме.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на диписточник.
Манифестация сторонников РПК прошла ранее в шведской столице. Протестовавшие против новой военной операции ВВС Турции на севере Ирака и Сирии участники спроецировали на здание канцелярии турецкого посольства пропагандистские изображения, фотографии, символику РПК.
В связи с этим МИД запросил через посла власти Швеции провести расследование инцидента и найти причастных.