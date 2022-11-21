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Посол Швеции в Анкаре вызван в МИД из-за акции сторонников РПК в Стокгольме

Посол Швеции в Анкаре вызван в МИД из-за акции сторонников РПК в Стокгольме Посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрем вызван в МИД Турции в связи с акцией сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Стокгольме.
Другие страны
21 ноября 2022 г. 21:09
Посол Швеции в Анкаре вызван в МИД из-за акции сторонников РПК в Стокгольме

Посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрем вызван в МИД Турции в связи с акцией сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Стокгольме.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на диписточник.

Манифестация сторонников РПК прошла ранее в шведской столице. Протестовавшие против новой военной операции ВВС Турции на севере Ирака и Сирии участники спроецировали на здание канцелярии турецкого посольства пропагандистские изображения, фотографии, символику РПК.

В связи с этим МИД запросил через посла власти Швеции провести расследование инцидента и найти причастных.

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Версия на английском языке Swedish ambassador summoned to Turkish MFA
Версия на азербайджанском языке İsveç səfiri PKK-nın aksiyası ilə bağlı Türkiyə XİN-ə çağırılıb

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