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    Посол Сербии в Ливии госпитализирован после ДТП в Тунисе

    В результате ДТП дипломат получил тяжелые травмы

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Посол Сербии в Ливии Оливер Потежица в минувшие выходные совершил рабочий визит в Тунис, где попал в дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report, об этом сообщает Газета.ру.

    Отмечается, что в результате ДТП дипломат получил тяжелые травмы. Находящегося в больнице Потежицу посетил генеральный секретарь МИД Сербии Велько Одалович.

    Oтмечается, что министерство здравоохранения Туниса и посольство Сербии в этой стране оказывают всю возможную помощь в лечении посла.

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