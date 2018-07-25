Посол Сальвадора в Боливии умерла из-за того, что ее отказали принять в ряде клиник

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Посол Сальвадора в Боливии Мадделине Ванесса Брисуела Аревало умерла от инсульта после того, как несколько медицинских учреждений отказались принять ее.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Pagina Siete, посол обращалась за помощью в примерно семь клиник, но они не хотели оказывать ей помощь, говорили, что у них нет мест, что они не могут принять.

В конечном счете ее приняли в клинике при Университете Франса Тамайо. Как отметили в медицинском учреждении, к ним посол поступила уже в сложном состоянии, после чего она умерла.

В здании МИД Боливии М.Аревало посмертно наградили орденом Освободителя Симона Боливара. На церемонии присутствовал президент Боливии Эво Моралес, который выразил свои соболезнования в связи со смертью посла.