 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол России вызван в МИД Швеции

    Причиной этого стал инцидент с сопровождением российским Су-27 шведского военного самолета

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Посол России в Швеции вызван в МИД Швеции после инцидента с сопровождением российским Су-27 шведского военного самолета, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Вооруженные силы Швеции утверждают, что истребитель Су-27 в понедельник сопровождал шведский военный самолет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии.

    При этом отмечается, что идентификация шведских полетов российскими самолетами - обычное событие. Об инциденте сообщили правительству страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi