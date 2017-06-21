Посол России вызван в МИД Швеции

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Посол России в Швеции вызван в МИД Швеции после инцидента с сопровождением российским Су-27 шведского военного самолета, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Вооруженные силы Швеции утверждают, что истребитель Су-27 в понедельник сопровождал шведский военный самолет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии.

При этом отмечается, что идентификация шведских полетов российскими самолетами - обычное событие. Об инциденте сообщили правительству страны.